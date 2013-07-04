2 миллиона поляков работают в странах ЕС

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на опубликованный в июне отчет Государственного комитета статистики GUS.

Cогласно документу, в прошлом году в зависимости от методик расчета в бедности жили от 6,7 до 16% польских граждан - или от 2,5 до более 6 млн человек.

"Мы богатая страна на фоне мира, но в то же время бедная на фоне богатой Европы или США. Все зависит от того, с кем себя сравнивать", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, одним из самых ощутимых результатов вступления Польши в Европейский Союз было значительное сокращение безработицы, уровень которой упал до 8,5% в конце 2008 года с рекордных более 20% до присоединения к ЕС в 2004 году.

Снижение уровня безработицы было достигнуто благодаря открытию рынков труда других стран Евросоюза, где, по последним данным, работает более 2 млн польских граждан.