Европарламент забрал неприкосновенность у лидера французских ультраправых

Иммунитет от уголовного преследования членов Европейского парламента распространяется на деятельность, связанную с выполнением ими своих депутатских обязанностей.

Уголовное дело против Марин Ле Пен было инициировано еще в 2010 году, когда в своем публичном выступлении она сравнила появление мусульман, молящихся на улицах, с нацистской оккупацией Франции.

В прошлом году госпожа Ле Пен получила 17,9% голосов в первом туре выборов президента Франции.

Уличные молитвы запретили Париже в 2011 году в связи с нарастающим протестом крайних правых. В том же году Франция стала первой страной в Европе, которая ввела запрет на ношение никаба - платка, закрывающего часть лица.

Мусульманами являются шесть миллионов французов - по меньшей мере 10% населения.

В интервью французскому телеканалу LCI госпожа Ле Пен заявила, что решилась сказать то, что думают все французы.

ВВС Украина