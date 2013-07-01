Пожарные службы США понесли самые большие потери после терактов 11 сентября

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Фокс-10", помимо 19 человек, гибель которых подтверждена местными властями, пожарные службы не могут найти еще шесть своих сотрудников.

Также, по последним данных, 22 пожарных пострадали при тушении, состояние 8 из них врачи оценивают как тяжелое или критическое.

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Согласно информации телеканала, причиной возгорания, которое произошло в минувшую пятницу в городе Ярнелл, недалеко от города Прескотт, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Огнем уничтожены 250 жилых домов. Были эвакуированы жители 50 домов, около 600 человек размещены во временных убежищах. В воскресенье масштабы пожара стали катастрофическими. Огонь распространился практически по всему небольшому городу Ярнелл, разделив его на две части . Есть ли пострадавшие среди местных жителей, не сообщается.

Американские СМИ указывают, что причиной гибели такого количество пожарных могло стать то, что огонь ускорился.

"Проводилась эвакуация жителей, спасатели обходили дом за домом на территории, где уже все было в огне. Вероятно, сильнейший ветер помешал им выбраться из эпицентра возгорания", - заметил один из очевидцев.

Американские пожарные службы понесли самые большие потери с момента терактов 11 сентября 2001 года.