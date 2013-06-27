Взрыв в Алма-Ате: один человек погиб, сгорели 20 квартир и 12 машин

Об этом со ссылкой на "Новости-Казахстан" сообщает ТСН.

Погибшим оказался водитель бензовоза.

В результате взрыва бензовоза в центре города произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Огнем были охвачены 6 этажей, сгорели два подъезда.

Сейчас продолжают тушить огонь, но уже известно, что сгорело, как минимум, 20 квартир. По словам очевидцев, также сгорели 12 припаркованных в районе взрыва автомобилей.