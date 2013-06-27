Взрыв в Алма-Ате: один человек погиб, сгорели 20 квартир и 12 машин
10:59, 27 июня 2013Политика
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В Алма-Ате один человек погиб в результате пожара, вызванного ДТП с участием бензовоза.
Сгорели 12 автомобилей. Фото: "Новости-Казахстан"
Об этом со ссылкой на "Новости-Казахстан" сообщает ТСН.
Погибшим оказался водитель бензовоза.
В результате взрыва бензовоза в центре города произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. Огнем были охвачены 6 этажей, сгорели два подъезда.
Сейчас продолжают тушить огонь, но уже известно, что сгорело, как минимум, 20 квартир. По словам очевидцев, также сгорели 12 припаркованных в районе взрыва автомобилей.
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