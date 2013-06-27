У Азарова состоялся «откровенный обмен мнениями» с представителями МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров обсудил с представителями Международного валютного фонда вопросы экономического развития Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время награждения премиями Кабинета министров за особые достижения молодежи в развитии Украины.

«У меня только что закончилась встреча с Международным валютным фондом, с новым руководителем миссии МВФ в Украине. Состоялся достаточно откровенный обмен мнениями о состоянии мировой экономики, о состоянии финансов Украины», - сказал Азаров.

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Он отметил, что речь шла о состоянии экономики Украины. «Мы говорили о тех рисках, которые могут быть, о том, что надо сделать, чтобы эти риски были минимальными», - отметил Азаров.

По его словам, у правительства есть четкое понимание того, что, несмотря на все риски и непростую ситуацию в мировой экономике, у правительства есть твердый фундамент.

«А в основе этого твердого фундамента прежде всего понимание того, что надо делать. Когда этого понимания нет, начинается метание», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, делегация представителей Международного валютного фонда в среду, 26 июня, провела встречу с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и договорились продолжить активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление тогдашнего руководителя миссии Фонда Кристофера Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.