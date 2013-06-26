Арбузов встретился с новым руководителем Миссии МВФ
20:05, 26 июня 2013Политика
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26 июня в Украине находилась делегация представителей Международного валютного фонда.
Сергей Арбузов провел встречу с новым руководителем Миссии МВФ / Фото: tandempost.com
В рамках визита была проведена встреча с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым и министрами экономического блока правительства. Также представлен новый руководитель Миссии МВФ в Украине - Николая Георгиева. Он сменил на этом посту Кристофера Джарвиса, сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и договорились продолжать активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.
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