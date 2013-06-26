Арбузов встретился с новым руководителем Миссии МВФ

В рамках визита была проведена встреча с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым и министрами экономического блока правительства. Также представлен новый руководитель Миссии МВФ в Украине - Николая Георгиева. Он сменил на этом посту Кристофера Джарвиса, сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и договорились продолжать активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.