На границе Чили и Аргентины в любой момент может начаться извержение вулкана
10:18, 28 мая 2013Мир
1224 0
В Чили и Аргентине готовятся к извержению вулкана Копауе.
Последний раз Копауе извергался в 2000 году / Фото: nationalturk.com
Правительства Чили и Аргентины объявили самый высокий - "красный" - степень опасности из-за возможного извержения вулкана Копауе, сообщает Еuronews.
Копауе стоит на границе между двумя этими латиноамериканскими странами.
В радиусе 25 км проводят обязательную эвакуацию населения, потому что ученые утверждают, что извержение может начаться в любой момент.
Последние несколько недель в районе Копауе наблюдали повышенную сейсмическую активность.
Высота вулкана Копауе - 2997 м. Он расположен в центральной части Чили. Последний раз он извергался в 2000 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter