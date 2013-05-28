На границе Чили и Аргентины в любой момент может начаться извержение вулкана

Правительства Чили и Аргентины объявили самый высокий - "красный" - степень опасности из-за возможного извержения вулкана Копауе, сообщает Еuronews.

Копауе стоит на границе между двумя этими латиноамериканскими странами.

В радиусе 25 км проводят обязательную эвакуацию населения, потому что ученые утверждают, что извержение может начаться в любой момент.

Последние несколько недель в районе Копауе наблюдали повышенную сейсмическую активность.

Высота вулкана Копауе - 2997 м. Он расположен в центральной части Чили. Последний раз он извергался в 2000 году.