Сегодня состоится финал "Евровидения-2013", Огневич выступит 22-ой
12:09, 18 мая 2013Мир
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Сегодня в шведском городе Мальме состоится финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2013", украинская участница Злата Огневич со своей песней Gravity выступит двадцать второй.
Сегодня Европа выберет лучшего исполнителя
В конкурсе принимают участие исполнители из 26 стран.
Прямая трансляция конкурса начнется на Первом национальном в 22.00. Победитель конкурса "Евровидение-2013" будет определен зрительским голосованием и решением профессионального жюри. Представитель страны-победительницы получит приз - хрустальный микрофон.
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