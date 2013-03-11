Обама еще не знает, сколько военных оставить в Афганистане

Президент США Барак Обама пока не принял решения о том, сколько именно американских военнослужащих останутся в Афганистане после 2014 года, сообщил Белый дом, пишет РИА Новости.

Недавно на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам конгресса США командующий центрального командования войск США Джеймс Маттис впервые озвучил, какой именно контингент хотел бы сохранить Пентагон в Афганистане после 2014 года - 13 тысяч 600 человек. Представители Белого дома ранее говорили о том, что хотели бы видеть в Афганистане после 2014 года от 6 до 9 тысяч военнослужащих.

"Мы ведем переговоры с афганским правительством. Президент рассмотрит различные варианты действий после 2014 года. Пока мы сократим наш военный контингент и завершим войну в Афганистане в соответствии с обещанием президента. Дальнейшие договоренности в сфере безопасности пока обсуждаются. Президент будет над этим работать", - сказал на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни.

В настоящее время, по данным СМИ, в Афганистане служат порядка 66 тысяч американских военнослужащих. Недавно президент США Барак Обама объявил, что в течение года еще 34 тысячи американских военнослужащих вернутся из Афганистана, а к концу 2014 года война в этой стране завершится.