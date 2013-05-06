США и Южная Корея начали военные учения

По словам представителя министерства обороны, эти военно-морские учения продлятся до пятницы. Они стали вторыми за этот год, первые были проведены в феврале.

В совместных учениях примут участие американская атомная подлодка класса «Лос-Анжелес», эсминцы Aegis, самолеты морского наблюдения Р-3С, а также южнокорейские эсминцы, подводные лодки и самолеты. «Учения являются ежегодным мероприятием, направленным на подготовку действий против несанкционированного проникновения противника», – сообщил военный чиновник.

Накануне северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) резко осудило готовящиеся военно-морские учения США и Южной Кореи, призвав Сеул прекратить «враждебные действия и военные провокации», если он хочет возобновления работы объединенной индустриальной зоны Кэсон, которая была приостановлена в апреле.

Представитель министерства обороны Южной Кореи Ким Мен Сок заявил, что связывать совместные военно-морские учения и закрытие промзоны «неприемлемо», поскольку маневры направлены на прекращение «северокорейских провокаций». «Пока Север сохраняет военный настрой, совместные учения будут продолжаться», – подчеркнул Ким Мен Сок.

Полномасштабные совместные военные учения США и Южной Кореи Foal Eagle, вызвавшие резкую критику КНДР, проводились на территории Кореи с 1 марта по 30 апреля.