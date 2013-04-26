Сикорский: большинство стран ЕС гораздо меньше заинтересованы в Украине, чем Польша

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на пресс-конференции в Киеве.

“Я пытался донести и до украинских властей, и до оппозиции то, что они должны осознавать, что европейский политический процесс чрезвычайно сложен. И для того, чтобы было принято позитивное решение о подписании соглашения, все и каждая страна ЕС, а их 27, должны дать на это согласие. А при этом большинство стран - членов ЕС гораздо меньше заинтересованы в Украине, чем Польша”, - сказал Р.Сикорский.

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По словам польского министра, также свое согласие по этому вопросу должны дать и Еврокомиссия, и Европарламент.