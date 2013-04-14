«Черные списки»: Советнику Обамы уже пообещали «теплый» прием в России

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что первым, кто ощутит последствия введения США "списка Магнитского", станет советник Барака Обамы по национальной безопасности Том Донилон, который 15 апреля приедет в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Донилон приедет в Москву для подготовки встречи президента США с его российским коллегой и обсуждения вопросов новой конфигурации системы ПРО. У него запланирована встреча с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Первым, кто ощутит последствия введения "черных списков" Штатами, завтра станет помощник Обамы Т.Донилон. Он приезжает к нам в неважное время", - написал Пушков в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

Минфин США в пятницу опубликовал "список Магнитского" из 18 фамилий. Закон, названный так в память о скончавшемся в СИЗО в Москве аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, был принят конгрессом в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению парламентариев США, к нарушениям прав человека.

Москва в субботу обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Российский список включает имена причастных, по мнению РФ, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.