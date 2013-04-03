КНДР не пускает южнокорейских рабочих в совместную индустриальную зону

По словам представителя южнокорейского министерства объединения Ким Хен Сока, официальное уведомление о запрете на въезд на территорию промкомплекса было получено ранее в среду, передает РИА "Новости" сообщение агентства Ренхап.

При этом северокорейские власти разрешили рабочим из Южной Кореи, находящимся на территории индустриальной зоны Кэсон, покинуть ее и вернуться домой.

"Правительство Южной Кореи глубоко сожалеет о введении запрета (на въезд) и призывает, чтобы он (запрет) был снят немедленно", - подчеркнул представитель министерства, добавив также, что власти прикладывают все усилия для обеспечения безопасности южнокорейских рабочих, находящихся в зоне Кэсон.

Ранее в среду представители иммиграционной и таможенной службы в городе Пхаджу, расположенном в 50 километрах от демилитаризованной зоны, заявили о том, что северокорейская сторона не дала разрешение на однодневную поездку в промкомплекс для южнокорейских сотрудников.

Обычно южнокорейцы пересекают границу в 08.30 по местному времени (02.30 по Киеву). По последним данным, разрешение на въезд в среду должны были получить 484 граждан Южной Кореи. Кроме того, границу должен был пересечь 371 автомобиль.

Индустриальная зона Кэсон находится в 12 километрах к северу от военно-демаркационной линии между югом и севером Кореи. В настоящее время на территории индустриальной зоны действуют 123 средних и малых предприятия, на которых трудятся около 900 южнокорейских и около 54 тысячи северокорейских рабочих.