За ограничение полномочий Саакашвили проголосовала вся его фракция в парламенте

Поправки в Конституцию были приняты 135 голосами, среди которых и все голоса парламентского меньшинства, поддерживающего Михеила Саакашвили.

До этого голосования было проведено рейтинговое голосование, которое зафиксировало только 93 сторонника этих поправок, пишет Грузия-Онлайн.

Парламентское меньшинство заявило о намерении поддержать конституционные поправки, но с одним условием - предварительно должно было быть проведено рейтинговое голосование. Это голосование показало, что большинство имеет 93 голоса, чего было недостаточно для принятия конституционных поправок без помощи парламентского меньшинства, которое проголосовало за поправки единогласно. Саакашвили приветствовал это решение и заявил, что Иванишвили впервые увидел, что не всех можно купить или запугать.

Против голосования выступали как спикер парламента Грузии, так и премьер-министр.

Согласно конституционным поправкам, президент не сможет распускать правительство Грузии с мая месяца календарного года истечения его срока до принятия присяги новым президентом. Также, президент Грузии должен будет возложить выполнение обязанностей на ушедшее в отставку или распущенное правительство до объявления доверия парламентом новому правительству. В случае не объявления доверия программе правительства и правительственной программе три раза подряд со стороны парламента, если существуют определенные конституцией обстоятельства для роспуска парламента, президент должен распустить его в течение трех дней.