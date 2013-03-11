В Москве скончался автор повести «А зори здесь тихие...» Борис Васильев

13:11, 11 марта 2013
Мир
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Писатель-фронтовик Борис Васильев скончался сегодня в Москве на 89-м году жизни. 

Борис Васильев ушел на 89-том году жизни / Фото с сайта Либрусек

Об этом сообщили в Союзе писателей Москвы, передает ИТАР-ТАСС.

"Российская культура понесла невосполнимую утрату, из жизни ушел классик современной русской литературы", - сказал председатель Союза писателей Москвы Сергей Филатов.

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Борис Львович Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске. Участник Великой Отечественной войны, автор множества романов и повестей, стал широко известен после выхода дебютной повести "А зори здесь тихие...", прозвучавшей как реквием замечательным женщинам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной. 

Всего им создано более 30 пронзительных повестей и романов, большинство из которых идут в театрах и были экранизированы.

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