Скончалась звезда советской эстрады Мария Пахоменко

Президент России Владимир Путин направил соболезнование родным и близким певицы Марии Пахоменко, исполнительницы песен "Стоят девчонки"и "Школьный вальс", скончавшейся в пятницу в Санкт-Петербурге на 76-м году жизни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В пятницу поздно вечером "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" сообщила о смерти Пахоменко со ссылкой на родственников певицы. Они рассказали изданию, что артистка в последние годы страдала от болезни Альцгеймера. Неделю назад у нее внезапно обострился кашель, но врачи долго не могли поставить диагноз. В результате выяснилось, пишет газета, что у Пахоменко пневмония. Состояние ее быстро ухудшалось, медики ничего не смогли сделать.

Пахоменко с 1964 года - солистка Ленконцерта. Сценический успех певицы во многом связан с песнями её супруга - композитора Александра Колкера. Многие ведущие советские композиторы и поэты доверяли певице первое исполнение своих сочинений.

Всесоюзную известность Пахоменко принесла песня Колкера "Качает, качает" к спектаклю "Иду на грозу", записанная в 1963 году.

Она записала десять дисков-гигантов и сняла на телевидении шесть музыкальных фильмов, вела телепередачу "Приглашает Мария Пахоменко". Лауреат международного конкурса МИДЕМ (1968, Канны, Франция); Гран-при конкурса "Золотой Орфей" (1971, Бургас, Болгария).