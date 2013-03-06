МАГАТЭ одобрила на новый срок гендиректора Юкию Амано

Никто не высказался против этого предложения, сообщает Радио Свобода.

Теперь предложение о переизбрании его должны рассмотреть на общей конференции МАГАТЭ в сентябре, или же его кандидатуру могут окончательно утвердить и к тому времени так же без голосования, если никто не будет против.

Для одобрения кандидатуры Юкии Амано на первый срок 2009 Совету директоров МАГАТЭ пришлось провести шесть раундов голосования. Тогда ряд развивающихся стран, опасалась, что представитель Японии во главе МАГАТЭ будет слишком прозападным.