Десятки тысяч людей в Болгарии вышли на антиправительственные демонстрации

Десятки тысяч людей в воскресенье вышли на улицы 40 болгарских городов и крупных населенных пунктов, они протестуют против высоких тарифов на электричество, энергомонополий и политики правительства, сообщает агентство Рейтер.

Акции протеста, поводом для которых стали высокие цены на электроэнергию, уже около двух недель проходят в ряде крупных городов Болгарии.

В Софии на воскресный митинг вышли порядка 10 тысяч человек, крупные акции также проходят в болгарских городах, по предварительным данным, митинги носят мирный характер, о столкновениях с полицией не сообщалось.

По данным газеты «Болгарская правда», демонстранты организовали собственный контроль безопасности и всех, кто прятал лица под масками или закрывал лицо капюшонами, заставили открыть лица или уйти с протестных акций. Люди не хотят допустить провокаций, из-за которых уличный протест может обернуться столкновениями. В городе Варна на митинг возле здания энергокомпании "Енерго-Про" собрались порядка 40 тысяч человек, отмечает РИА Новости.

Волна протестов, которые начались в стране в связи с резким повышением цен на энергопотребление, вынудила премьера Болгарии Бойко Борисова 20 февраля объявить об отставке правительства. Ранее он обещал сократить цены на электричество на 8%. Парламент в четверг одобрил отставку правительства.

После отставки Б.Борисова Болгарией до новых выборов будет править правительство переходного периода. Выдвигаются разные версии насчет того, кто может его возглавить. Болгарские СМИ предполагали, что это будет председатель парламента Цецка Цачева. Однако в четверг проявились версии, что временный кабинет министров может возглавить глава Минфина Симеон Дянков или глава Национального банка Иван Искров.