Грузия категорически исключает возвращение в СНГ

Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили еще раз подчеркнул позицию Грузию об отсутствии планов возвращаться в СНГ.

Об этом он заявил в ответ на заявление представителя МИД России Евдокимова о том, что якобы Москва уже имеет контакты с грузинской стороной по поводу ее возможного возвращения в СНГ. По словам Усупашвили, этот вопрос не поднимался даже на уровне рассмотрения, сообщает Грузия Online.

"Скажу прямо, это полный абсурд. Ничего подобного не происходит и не может произойти. Просто смешно, чтобы кто-то в нашей стране, или за ее пределами, думал, что Грузия вернется в СНГ", - заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе.

Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции же считает, что распространение этих слухов имеет провокационный характер, чтобы возник ажиотаж в грузинском обществе. "Никаких оснований нет для распространения подобной информации и возникновения ажиотажа", - заявил госминистр.