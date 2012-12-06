В ЮАР разбился самолет с медиками Нельсона Манделы

По данным местной радиостанции EWT, на борту самолета находилась бригада врачей бывшего президента страны Нельсона Манделы, которые намеревались посетить 94-летнего политика для планового осмотра.

Самолет вылетел с военной базы рядом с Преторией и разбился в районе Драконовых гор на востоке страны.

Других подробностей инцидента не сообщается.