В ЮАР разбился самолет с медиками Нельсона Манделы
08:49, 06 декабря 2012Мир
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11 человек погибли в ЮАР при крушении военного самолета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Франс Пресс».
Самолет летел к Нельсону Манделе / sanews.co.za
По данным местной радиостанции EWT, на борту самолета находилась бригада врачей бывшего президента страны Нельсона Манделы, которые намеревались посетить 94-летнего политика для планового осмотра.
Самолет вылетел с военной базы рядом с Преторией и разбился в районе Драконовых гор на востоке страны.
Других подробностей инцидента не сообщается.
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