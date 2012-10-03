Сегодня в Грузии должны объявить предварительные результаты выборов

Президент Грузии Михеил Саакашвили уже признал поражение своей партии.

Провластное «Единое национальное движение» уступило возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили коалиции «Грузинская мечта», пишет Радио Свобода.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приветствовал победу оппозиции. Он заявил, что это открывает путь в парламент для «более конструктивных и ответственных сил».

Госдепартамент США поздравил выборы в Грузии, отметив, что поражение власти является хорошим сигналом в вопросе соблюдения норм демократии.

Международные наблюдатели назвали голосование справедливым, хотя отметили очень воинственные предвыборные кампании.