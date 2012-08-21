Эксперты рассказали, кто и как управляет Россией

Как считают авторы доклада, страной сейчас управляет политбюро, в котором президенту РФ Путину отведена роль арбитра: он разрешает споры между кланами, пишет Лента.ру.

Он составлен на основе опроса более 60 представителей политической и бизнес-элиты.

В состав политбюро авторы работы отнесли восемь человек: Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, Сергей Собянин, Сергей Иванов, Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев.

Иванов, отмечается в докладе, отвечает за внутриэлитный баланс в рамках администрации президента. Его заместитель Володин называется в работе "новичком политбюро", который, однако, быстро набирает вес. Его преимуществами Минченко и Петров называют влияние на некоторые регионы и на "Единую Россию" через "Общероссийский народный фронт".

Сечин, по мнению авторов, хочет стать "основным игроком в сфере ТЭК", но в то же время сохраняет влияние на силовые структуры. В работе Минченко-Петрова говорится, что оппозицию ему составляют Тимченко и Ковальчук. Их союз, отмечают политологи, "выступает в роли альтернативного Сечину полюса влияния в ТЭК".

Медведев, как говорится в докладе, "в силу своей аппаратной позиции неизбежно будет выступать центром притяжения для конкурирующих бизнес-групп". Среди его союзников - генпрокурор Юрий Чайка, а также вице-премьеры Владислав Сурков и Игорь Шувалов.

Сергей Чемезов называется основным игроком в сфере военно-промышленного комплекса. "Группа Чемезова в последнее время запустила новый политический проект, успешный не столько с точки зрения воздействия на общественное мнение, сколько с точки зрения привлечения симпатии лидера государства", - говорится в докладе.

Сергея Собянина авторы доклада считают "лидером номенклатурной группы, в которую входит несколько губернаторов, сконцентрированных на Урале". К тому же ему "удалось выстроить неконфликтные отношения с большей частью олигархических структур, имеющих интересы в Москве".

В работе подчеркивается, что члены политбюро никогда не собираются за одним столом. Все споры, возникающие между ними, решает Владимир Путин. Как заявил Минченко, система построена так, "чтобы все входили в клинч, а дальше верховный арбитр принимал решения".