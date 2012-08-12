В Иране прекратили поиски выживших при землетрясении

Об этом, как передает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, в эфире государственного телевидения заявил министр внутренних дел Хоссейн Кадами.

«Ни в одной деревне под завалами не осталось людей, и вся необходимая помощь сейчас распределяется», - приводит агентство слова чиновника, ответственного за действия в чрезвычайных ситуациях.

По официальным данным, в результате землетрясения погибли 227 человек (изначально сообщалось о 250 жертвах). Как отмечает AFP, большинство из них - женщины и дети, так как во время подземных толчков мужчины работали в полях. Больше всего от землетрясения пострадали деревни на северо-востоке Ирана, в то время как Табриз, крупнейший город в регионе, стихийное бедствие почти не затронуло. Некоторые деревни - всего землетрясение затронуло 110 поселений - были полностью разрушены.

От землетрясения пострадали более двух тысяч человек. Около 16 тысяч иранцев лишились своих домов. Им предоставили палатки, одеяла, еду, воду и медицинскую помощь. Неподалеку от города Варзакан, который также пострадал от толчков, установили полевой госпиталь, отмечает "Аль-Джазира".

Два землетрясения - магнитудой 6,4 и 6,3 (по данным геологической службы США) - произошли днем в субботу, 12 августа, с разницей в 11 минут. За ними последовали более 50 афтершоков.

Иран считается сейсмологически опасной зоной. Наиболее разрушительные землетрясения произошли в этой стране в 2003 и 1990 годах. Их жертвами стали, соответственно, 31 и 37 тысяч человек.