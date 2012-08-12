Хулиган ударил кулаком по голове принца Швеции

Как передает РИА «Новости», об этом пишет шведская газета Local со ссылкой на пресс-секретаря суда в Стокгольме Бертил Тернет.

"Принц подвергся нападению, причем провокации с его стороны не было. В настоящее время он чувствует себя хорошо, никаких травм ему нанесено не было", - приводит издание слова Б.Тернет.

Инцидент произошел в Каннах на юге Франции в ночь на воскресенье, 12 августа. Принц Карл Филипп выходил из клуба Baoli вместе со своей девушкой Софией Хэллквист и друзьями. Как пишет газета Local, в этот момент неизвестный ударил монаршую особу по голове кулаком, после чего попытался схватить за шею. В происходящее вмешалась спутница Карла Филиппа, пытаясь его защитить. После этого у входа в клуб завязалась драка с участием нескольких человек, при этом принц со своими спутниками ушли в безопасное место.

Карл Филипп - второй ребенок и единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Принц занимает третье место в очереди на наследование престола после своей сестры кронпринцессы Виктории и племянницы принцессы Эстель.