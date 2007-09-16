Ющенко: Украина и Евросоюз обсуждают создание единого авиапространства

Украина и Европейский Союз обсуждают вопрос создания единого авиационного пространства. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на общественно-политической акции “Народное вече”, состоявшейся на центральной площади во Львове.

Рассказывая об итогах саммита Украина – ЕС, Президент отметил, что сегодня Украина имеет уникальные шансы интеграции в Европу, начиная от вступления во ВТО, создания зоны свободной торговли с ЕС, подписание усиленного соглашения, которое по убеждению В.ЮЩЕНКО, в конечной цели должно закрепить европейскую перспективу Украины.

“Я спрашиваю украинское общество: когда еще так близко стояла Украина к европейскому идеалу?”, - отметил Президент.

Глава государства акцентировал на важности продолжения работы по утверждению в нашем государстве европейских ценностей в разных сферах жизни, в том числе и к европейским правилам в политике. “Это вызов, который остается за нашей нацией, это экзамены, которые мы должны с вами пройти”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что Украина будет европейской страной, с единым государственным украинским языком, с единой нацией, европейским курсом, с законом, единым для всех”.