Медведев сказал, что их с Путиным связывает не только политика, но и кое-что еще

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.Медведев сказал сегодня в интервью российским телеканалам.

«Те решения, которые были озвучены в сентябре, они подтверждены политической практикой, а она, как известно, - критерий истины. Мы это придумали не ради того, чтобы согреться, а для того, чтобы получить конкретный политический результат. И мы его получили», - сказал Д.Медведев.

Президент отметил, что его решение отказаться баллотироваться второй раз оказалось оправданным. «Эта конструкция выдержала проверку на прочность», - сказал Д.Медведев.

Он также считает некорректным журналистское сравнение о том, что он и В.Путин обмениваются постами Президента и премьер-министра. «Мы не обмениваемся постами. Я понимаю, что для целей политологии и журналистики - это нормальная конструкция. Но для того чтобы чем-то обменяться, нужно сначала это получить», - сказал Д.Медведев.

По его словам, пост Президента В.Путин «завоевал в борьбе и получил весьма весомую поддержку людей». По мнению Д.Медведева, если бы избиратели отказали В.Путину в доверии, то «ни о какой рокировке, как вы говорите, речи бы идти не могло».

Кроме того, он уверен, что продолжит работать с В.Путин длительное время. «Мы определенные перспективы назвали. Поэтому, мне кажется, что всем пора расслабиться. Это все надолго», - сказал д.Медведев.

«Я хочу сказать, что нас с Владимиром Путиным связывает не только политическое взаимодействие, но и просто дружба человеческая двадцать лет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ходе первого этапа XII съезда партии «Единая Россия» (23-24 сентября 2011 года) в предварительном порядке было объявлено о том, что «единоросы» готовы поддержать кандидатуру В.Путина на президентских выборах.

Президент России Д.Медведев, выступая на съезде, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму РФ в декабре и предложил В.Путину баллотироваться в Президенты РФ, заявив, что сам пойдет работать в правительство.

Позже В.Путин заявил, что договорился с Д.Медведевым о своем возвращении на должность Президента еще четыре года назад.

4 марта В.Путин победил на выборах президента РФ. 7 мая состоится инаугурация.