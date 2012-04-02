И-за аварии бензовоза в Нигерии погибли по меньшей мере 12 людей
20:47, 02 апреля 2012Мир
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К бензовозу, который перевернулся, сбежались жители села, надеясь собрать топливо.
На севере Нигерии по меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии бензовоза и последовавшего пожара.
Как передает радио «Свобода», по данным местных властей, бензовоз, водитель которого пытался объехать яму на дороге, упал под откос. К нему сбежались жители близлежащей деревни, надеясь собрать вытекающее из машины топливо. В этот момент бензовоз взорвался, начался пожар.
Нигерийские СМИ сообщают, что количество жертв может быть бóльшим - около 30 человек.
Инциденты такого рода часты в Нигерии – одной из ведущих нефтедобывающих стран, доходы большинства населения которой, тем не менее, не превышают двух долларов в день.
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