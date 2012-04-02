И-за аварии бензовоза в Нигерии погибли по меньшей мере 12 людей

На севере Нигерии по меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии бензовоза и последовавшего пожара.

Как передает радио «Свобода», по данным местных властей, бензовоз, водитель которого пытался объехать яму на дороге, упал под откос. К нему сбежались жители близлежащей деревни, надеясь собрать вытекающее из машины топливо. В этот момент бензовоз взорвался, начался пожар.

Нигерийские СМИ сообщают, что количество жертв может быть бóльшим - около 30 человек.

Инциденты такого рода часты в Нигерии – одной из ведущих нефтедобывающих стран, доходы большинства населения которой, тем не менее, не превышают двух долларов в день.