Скоро Грузия будет готова отразить любую агрессию

Скоро Грузия будет готова отразить агрессию любого вида, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили вечером в среду на встрече с обновленным составом кабинета министров Грузии в Госканцелярии страны.

"Я хочу громко заявить то, о чем раньше не мог говорить. В ближайший период Грузия будет готова исходя из той подготовки, и исходя из тех ресурсов, которые были мобилизованы за последние годы, дать отпор любой возможной агрессии или атаке со стороны любой иностранной силы", - цитирует президента Грузии агентство "Новости-Грузия".

По словам грузинского президента, в парламент республики внесено предложение по поводу увеличения оборонного бюджета и расходов на безопасность.

"Конечно, мы не ждем и не хотим никакой агрессии, или нападения. Но если мы не хотим, чтобы это произошло, мы должны быть готовы всегда дать отпор на подобные действия. Мы хотим мира, но все возможные провокаторы должны хорошо знать - в Грузии их встретит достойный отпор", - сказал Саакашвили.

Он сообщил, что "количество резервистов к началу будущего года дойдет до 100 тысяч человек.

"Численность наших Вооруженных сил, оснащенных по самым высоким современным международным стандартам, уже составляет около 30 тысяч человек", - сказал Саакашвили.

"Программа оснащения и обучения Вооруженных сил Грузии (которая осуществлялась при поддержке США) практически завершена. Это тоже результат хорошей работы правительства и фискальных служб. Хотя нам еще многое предстоит сделать", - сказал президент Грузии.