Иран введет в эксплуатацию подземный завод по обогащению урана

Власти Ирана в самое ближайшее время введут в эксплуатацию подземный завод по обогащению урана

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на иранские СМИ.

«Завод Фордо по обогащению урана будет введен в эксплуатацию в ближайшее время... Завод позволит получать уран, обогащенный до 20%, 3,5% и 4%», – цитирует заявление руководителя организации по атомной энергии Ирана Ферейдуна Аббаси ДАВАНИ ежедневная газета Kayhan.

Заявление о начале работы завода может усилить международную напряженность между Ираном и западными странами, требующими у иранских властей прекратить разработку собственной ядерной программы.

Власти стран Запада считают, что Иран производит ядерное оружие. Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и направлена на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

Отношения между Ираном и Западом еще более обострились после того, как иранские власти пригрозили перекрыть проход через Ормузский пролив, если США и страны Европы введут эмбарго на иранскую нефть.