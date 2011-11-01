В Китае взлетели в воздух грузовики со взрывчаткой: 7 погибших, 260 раненых

Семь человек погибли и 260 ранены в результате взрыва перевозивших взрывчатку грузовиков в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в городе Фуцюань провинции Гуйчжоу. По не установленным пока причинам, взорвались два грузовика, перевозивших, согласно данным предварительного расследования, в общей сложности около 70 тонн взрывчатых веществ.

Взрывом было уничтожено здание автосервиса, серьезно повреждены пятиэтажный жилой дом и здание зернохранилища. У расположенных неподалеку сооружений автозаправочной станции и пункта приема платежей скоростной платной автодороги силой взрыва сорвало крыши. У зданий в радиусе 400 метров от эпицентра выбиты стекла, пострадало большое число припаркованных автомашин.

Сейчас в больницах находятся не менее 200 пострадавших от взрыва, состояние 25 человек оценивается как критическое. Поиск жертв взрыва уже завершен, полиция ведет расследование причин катастрофы.