У ООН заканчиваются деньги на питание голодающим

Рост цен на продовольствие поставил под угрозу реализацию гуманитарных акций в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Исполнительный директор организации Джозетт Ширан (Josette Sheeran) предупреждает о том, что бюджета программы не хватит на то, чтобы продолжать кормить 90 миллионов человек, которые находились на ее попечении, пишет The Financial Times.

По оценкам ООН, всего в мире страдает от голода около 850 миллионов человек. ВПП оказывает помощь голодающим в ряде стран, в том числе в Чаде, Уганде и Эфиопии. В прошлом году организация потратила на закупку продовольствия около 600 миллионов долларов, но в сложившихся условиях на эту сумму можно будет накормить меньшее число людей, чем прежде.

По словам Ширан, рост цен на продовольствие в глобальном масштабе вызван увеличением спроса на биотопливо и растущим использованием зерновых в развивающихся странах в качестве корма для скота и птицы. В ООН утверждают, что закупочные цены выросли за последние пять лет на 50 процентов. Причем стоимость кукурузы только за последние полгода возросла в ряде стран на 120 процентов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировые запасы пшеницы упали до самого низкого уровня за последние четверть века. "Мы больше не живем в мире, в котором есть лишнее продовольствие", - заключает Ширан и просит страны-доноры предоставить дополнительное финансирование для осуществления продовольственной программы.