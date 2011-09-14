Послы США и Франции участвовали в похоронах сирийского активиста
В стране новая волна протестов
Послы США и Франции в Сирии посетили во вторник в Дамаске церемонию прощания с оппозиционным активистом Гиятом Матаром, умершим, по данным правозащитников, под пытками в заключении, сообщает Радио Свобода.
Матар был одним из основных организаторов акций протеста с требованием отставки президента Сирии Башара Асада.
В сирийских городах Дераа и Хомс во вторник прошли новые демонстрации. Их участники жгли флаги России – в знак протеста против нежелания Москвы поддержать новые санкции против сирийских властей, предлагаемые Западом.
Сообщается о гибели нескольких и арестах десятков противников режима в Хомсе, Дераа и в пригородах Дамаска.
Лига арабских государств во вторник призвала к немедленному прекращению кровопролития в Сирии.