Послы США и Франции участвовали в похоронах сирийского активиста

Послы США и Франции в Сирии посетили во вторник в Дамаске церемонию прощания с оппозиционным активистом Гиятом Матаром, умершим, по данным правозащитников, под пытками в заключении, сообщает Радио Свобода.

Матар был одним из основных организаторов акций протеста с требованием отставки президента Сирии Башара Асада.

В сирийских городах Дераа и Хомс во вторник прошли новые демонстрации. Их участники жгли флаги России – в знак протеста против нежелания Москвы поддержать новые санкции против сирийских властей, предлагаемые Западом.

Сообщается о гибели нескольких и арестах десятков противников режима в Хомсе, Дераа и в пригородах Дамаска.

Лига арабских государств во вторник призвала к немедленному прекращению кровопролития в Сирии.