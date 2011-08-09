В Лондоне запретили футбольные матчи: не хватает полицейских (видео)

В Лондоне и еще нескольких городах Великобритании продолжаются массовые беспорядки, поджоги и ограбления. После нескольких дней вандализма в столице страны акции протеста перекинулись на Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль.

В результате столкновений с полицией только в британской столице за последние трое суток арестовано более 200 человек.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прервал отпуск и вернулся в Лондон, где сегодня проведет чрезвычайное заседание руководителей правоохранительных органов. Планируется обсудить срочные меры для прекращения беспорядков.

Полиция предписала футбольным клубам перенести на более поздние сроки матчи, запланированные на ближайшие дни, в связи с нехваткой полицейских, которые могли бы обеспечивать порядок на стадионах.

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