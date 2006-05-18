В ОБСЕ заявлено об инициативе Ющенко по Бабьему Яру

Сегодня в Вене на заседании Постоянного Совета Организации по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Владимир ЕЛЬЧЕНКО привлек внимание государств - участников этой международной организации к инициативе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по проведению 27 сентября в Киеве Международного форума памяти жертв Бабьего Яра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, отметив, что заседание ОБСЕ было посвящено вопросам борьбы с нетерпимостью и всеми формами дискриминации.

Как подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО, история уничтожения на протяжении нескольких дней в годы Второй мировой войны десятков тысяч мирных граждан - евреев, украинцев, русских, венгров и поляков - не должна забываться. В этой связи отмечалось, что в Украине 29 сентября отмечается как День памяти безвинных жертв трагедии в Бабьем Яре.

В.ЕЛЬЧЕНКО подчеркнул, что форум призван напомнить миру, и особенно молодому поколению, о том, насколько важно сегодня помнить уроки истории и предотвращать любые проявления нетерпимости и ксенофобии в межнациональных отношениях.

Он также проинформировал участников заседания о подготовке в Украине ряда других мероприятий в связи с 65-й годовщиной трагедии в Бабьем Яре (отмечается в 2006 году), среди которых - тематические конференции, семинары, специализированные уроки и лекции в учебных заведениях, издания документальных многоязычных публикаций, документов Национального архивного фонда, акции чествования тех, кто спасал евреев и военнопленных.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины уже пригласил Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа БУША принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что массовые расстрелы в урочище Бабий Яр стали одной из первых трагических страниц геноцида еврейского народа, возведенного нацизмом в ранг государственной политики.

«Для народа Украины это также и память о гибели десятков тысяч советских военнопленных разных национальностей, которые приняли на себя удар агрессора с первых дней войны. Достойное чествование их памяти необходимо для сохранения правды о Второй мировой войне», – отмечает В.ЮЩЕНКО.