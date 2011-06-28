Протестантов в Беларуси просят становиться в очередь к «автозакам»

Организаторы новой молчаливой акции протеста в Беларуси через социальные сети призывают участников добровольно выстраиваться очередью к милицейским автобусам, хлопая в ладоши и смеясь, сообщает Газета.Ru.

«Как обычно, в среду, 29 июня, после 19.00 выходим подышать свежим воздухом. Как только подъезжает автозак (или милицейский автобус), для того чтобы начать проводить задержания, все, кто не боится, выстраиваются в очередь в этот автозак и начинаем хлопать и смеяться. У минской милиции просто нет места для задержания более чем 1200 человек, а на площадь выйдет гораздо больше», – пишут организаторы в интернете.

Таким образом белорусские оппозиционеры перенимают опыт польского демократического движения 1980-х годов «Солидарность». Тогда во время акций протеста молодые оппозиционеры сами бежали к машинам для задержанных и занимали там места, а сотрудникам сил правопорядка приходилось их оттуда выгонять.

Как сообщал УНИАН, по данным правозащитников, за участие в акциях протеста, проходивших в Беларуси 22 июня, были задержаны около 450 человек (в Минске, где манифестации были наиболее многочисленными - около 200). Некоторые из них уже освобождены.

Антиправительственные акции под общим названием "Революция через социальные сети" прошли в нескольких десятках населенных пунктов (в частности, в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте и Витебске). В них приняли участие сотни людей.

По форме они были аналогичны мероприятиям, прошедшим 8 и 15 июня. Участники не скандировали лозунгов и не держали транспарантов. Они молчали или выражали свой протест против действий властей (в частности, против экономической политики руководства страны) хлопками и свистом.