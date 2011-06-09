Fitch пригрозил понизить суверенный рейтинг США
До уровня "ограниченный дефолт"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может понизить суверенный рейтинг США до уровня "ограниченный дефолт", если власти страны не смогут погасить облигации и осуществить купонные платежи по ценным бумагам со сроком оплаты 15 августа с.г., говорится в сообщении Fitch.
Затем последует повышение рейтинга, но, как отмечает агентство, маловероятно, что он поднимется до текущего уровня ААА.
Ранее с похожим предупреждением выступило агентство Moody`s.
При этом аналитики Fitch ожидают, что Конгресс США все-таки примет решение об очередном повышении "потолка" госдолга, на котором настаивает администрация президента Барака Обамы.
1 июня с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) отклонила повышение лимита кредитования страны на 2,4 трлн долл.