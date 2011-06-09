Fitch пригрозил понизить суверенный рейтинг США

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может понизить суверенный рейтинг США до уровня "ограниченный дефолт", если власти страны не смогут погасить облигации и осуществить купонные платежи по ценным бумагам со сроком оплаты 15 августа с.г., говорится в сообщении Fitch.

Затем последует повышение рейтинга, но, как отмечает агентство, маловероятно, что он поднимется до текущего уровня ААА.

Ранее с похожим предупреждением выступило агентство Moody`s.

При этом аналитики Fitch ожидают, что Конгресс США все-таки примет решение об очередном повышении "потолка" госдолга, на котором настаивает администрация президента Барака Обамы.

1 июня с.г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) отклонила повышение лимита кредитования страны на 2,4 трлн долл.