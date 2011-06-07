В день рождения Каддафи силы НАТО ударили по Триполи

Муаммар Каддафи призвал своих сторонников объединиться, несмотря на авиаудары НАТО. Соответствующее заявление он сделал в аудиообращении к ливийскому народу по местному государственному телеканалу.

"Чем сдаться, в миллион раз лучше нам будет принять мученическую смерть. Мы не сдадимся. Мы встретим смерть", - заявил М.Каддафи, пообещав остаться в Триполи, несмотря ни на что, живым или мертвым, передает Associated Press.

Сегодня, 7 июня, в 69-й день рождения М.Каддафи силы НАТО совершили один из мощнейших налетов на Триполи, сообщает РосБизнесКонсалтинг. По данным ливийского государственного телевидения, авиация НАТО нанесла удары по пригороду столицы - населенному пункту Аль-Карама.

Командование Североатлантического альянса в сводке сообщило о налетах на командные центры ливийской армии, ангары военной техники и склады ракет "земля - воздух".