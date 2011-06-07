Биржа Перу отреагировала падением на избрание левого президента

Индекс перуанской фондовой биржи рухнул в понедельник на 8,76% на фоне избрания президентом страны националиста Ольянты Умалы, передает корреспондент РИА Новости.

Из-за угрозы дальнейшего падения торговля была приостановлена.

В воскресенье в Перу прошел второй тур президентских выборов. В понедельник утром избирком страны официально объявил о победе Ольянты Умалы. За лидера Националистической партии, который возглавляет левый блок "Gana Peru" ("Побеждает Перу"), проголосовали 50,1% избирателей (около шести миллионов голосов). В ходе второго тура Умале противостояла лидер правого блока "Fuerza 2011" ("Сила-2011") 36-летняя Кейко Фухимори.

Таким образом, впервые за последние 40 лет к власти в Перу пришли левые силы.

Инвесторы крайне негативно отреагировали на победу левого кандидата и начали массовую продажу акций горнорудных предприятий. Объем продаж ценных бумаг по сравнению с обычными торгами увеличился в три раза.

По мнению экспертов, для того, чтобы прекратить панику на бирже, Ольянта Умала должен официально огласить список министров экономического блока и оставить на посту нынешнего главу Национального банка Перу.

Мексиканская товарная биржа также отрицательно отреагировала на избрание Умалы. Акции крупнейшей мексиканской горнорудной компании Grupo Mexico, которая имеет свои филиалы в Перу, упали почти на 5%.

Умала сделал центральным моментом своей предвыборной программы социальные задачи - борьбу с нищетой и коррупцией, а также увеличение ассигнований на социальные программы. Средства для выполнения своих обещаний Умала предполагает найти за счет более справедливого перераспределения национального богатства, которые находятся в руках олигархической элиты.