В России прошли митинги против "строительной мафии"

В нескольких российских городах в воскресенье прошли санкционированные властями митинги против «строительной мафии».

Как передает корреспондент Радио Свобода, в акции на Пушкинской площади Москвы приняли участие около 500 человек. Они требовали прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. Среди пришедших на митинг были представители движений «В защиту Химкинского леса», «Солидарность», активисты партии «Яблоко», обманутые дольщики.

В Петербурге был организован марш за сохранение города под лозунгом: «Победили Охта-центр - победим и беспредел Смольного!». В акции приняли участие несколько сотен человек. Они выступили за отставку правительства Петербурга и губернатора Валентины Матвиенко.