В Ливии за 4 дня международной военной операции погибли 114 человек

По меньшей мере 114 человек погибли и 445 получили ранения за четыре дня операции стран Запада в Ливии "Одиссея Рассвет".

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Министерство здравоохранения североафриканской страны.

По словам представителя ведомства Халеда ОМАРА, выступавшего в Триполи, с воскресенья, 20 марта, по среду, 23 марта, 104 человека погибли в Триполи, еще десять - в Сирте, родном для ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ городе. Х.ОМАР не уточнил, сколько человек из погибших - военнослужащие, а сколько - мирные граждане.

Как сообщалось, конфликт в Ливии начался в середине февраля, когда в стране начались выступления с требованием ухода лидера страны М.КАДДАФИ, правящего более 40 лет. Впоследствии они переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Международные организации заявляют о тысячах жертв столкновений восставших с правительственными войсками, власти Ливии это отрицают.

Совет безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и дающую возможность проведения иностранной военной операции против сил М.КАДДАФИ. В операции, получившей условное наименование "Одиссея Рассвет", участвует ряд стран, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания.