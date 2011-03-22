Президент Йемена соглашается на отставку, но в конце года

Президент Йемена Али Абдулла САЛЕХ под давлением антиправительственных движений и массовых акций протеста согласился покинуть свой пост к началу 2012 года, однако подчеркнул, что попытка военного переворота приведет к гражданской войне, передает Би-Би-Си.

В свете известий о появлении новых перебежчики, как служащих, так и чиновников, принявших сторону оппозиции, А.САЛЕХ согласился уйти, при условии, что в стране проведут парламентские выборы. По сообщениям прессы, представители оппозиции отвергли предложение А.САЛЕХА и продолжают требовать его немедленной отставки.

В Йемене с начала февраля продолжаются антиправительственные выступления с требованием отставки Президента А.САЛЕХА, который правит с 1978 года. За это время жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали несколько десятков человек, сотни ранены. Президент Йемена ранее предложил провести референдум по новой Конституции, предусматривающей переход к парламентской форме правления. А.САЛЕХ сказал, что по новой Конституции вся исполнительная власть перейдет к правительству, которое "сформируют заново выбранные парламентарии в конце 2011 или начале 2012 года". Йеменская оппозиция отвергла инициативу Президента.