Ситуация в Ливии и Японии не повлияла на энергорынок ЕС
05:24, 22 марта 2011Мир
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Министры собрались на внеочередной совет
Ситуация в Северной Африке, в ряде стран которой происходят политические волнения, а также в Японии не повлияли на энергетический рынок Евросоюза, заявил министр национального развития Венгрии (страны, председательствующей в ЕС) Тамаш Феллеги по итогам внеочередного совета министров энергетики Союза.
"Цель этой встречи - определить возможные последствия от текущего энергетического кризиса для Европы. Текущий кризис включает в себя события в Северной Африке и Японии... мы пришли к решению, что энергетический рынок и европейские потребители или не были затронуты, или способны хорошо справляться с текущей энергетической ситуацией", - цитирует РИА "Новости".
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