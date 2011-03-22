Ситуация в Ливии и Японии не повлияла на энергорынок ЕС

Ситуация в Северной Африке, в ряде стран которой происходят политические волнения, а также в Японии не повлияли на энергетический рынок Евросоюза, заявил министр национального развития Венгрии (страны, председательствующей в ЕС) Тамаш Феллеги по итогам внеочередного совета министров энергетики Союза.

"Цель этой встречи - определить возможные последствия от текущего энергетического кризиса для Европы. Текущий кризис включает в себя события в Северной Африке и Японии... мы пришли к решению, что энергетический рынок и европейские потребители или не были затронуты, или способны хорошо справляться с текущей энергетической ситуацией", - цитирует РИА "Новости".