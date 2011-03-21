Лукашенко: деньги на «драчку» в Минске шли через Литву, Польшу и Украину

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что западные страны финансировали организацию "беспорядков" в Минске 19 декабря 2010 года через свои фонды в Литве, Польше и Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО сказал во время встречи с руководителями российских СМИ 18 марта в Минске.

"Знаете, поражает великий Запад. Они готовы выделить 87 млн. евро через определенные фонды. Деньги налогоплательщиков – в фонд, фонд немножко себе заработает. Дальше через Литву, Польшу, часть – через Украину, пошли эти деньги. Этой "пятой колонне" в Беларуси пока деньги приходят – это примерно 10% (мы посчитали за прошлые времена). Все остальное они поделили. Это их бизнес, это их коммерция", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он убежден, что "пятая колонна" в Беларуси является немногочисленной и не может претендовать на функции оппозиционных сил. "Я никогда не думал, что в нашей стране, где "пятая колонна" – 800 человек, боевиков – 400, мы их всех поименно знаем, и они только в Минске сидят, сидят только на деньги иностранцев, я никогда не думал, что это может произойти, эта драчка, эта попытка погрома. Это не оппозиция – это "пятая колонна", - отметил он.

А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что финансирование "беспорядков" в Минске осуществлялось не только Польшей и Германией, но и некоторыми силами из России.

"Почему так сильно возбудились в Польше и Германии? Мы назвали факты – проверьте. Проверять не хотят", – добавил Президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря 2010 года после президентских выборов белорусская оппозиция провела в Минске акцию протеста. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 человек, в том числе семерых кандидатов в Президенты. Большинство задержанных получили административные наказания. Несколько десятков человек проходят по уголовному делу об организации массовых беспорядков, некоторые из них уже осуждены на сроки от 3 до 5 лет заключения в колонии строгого режима.

А.ЛУКАШЕНКО 20 января 2011 года обвинил Польшу и Германию в разработке и финансировании сценария конституционного переворота в Беларуси. "Я вынужден сегодня сказать о том, что все программы и огромная часть денег шли из Германии и Польши или через Германию и Польшу. Там же и писались программы свержения конституционного строя. И это не выдумка спецслужб. Это показания тех, кто это организовывал", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.