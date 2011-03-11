Лидеры ЕС приветствовали временное правительство Ливии
Каддафи больше "не собеседник для ЕС"
Лидеры Европейского Союза заявили, что лидер Ливии полковник Муаммар КАДДАФИ больше не является собеседником для ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении, одобренном сегодня на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе.
“Полковник КАДДАФИ должен оставить власть немедленно. Его режим утратил легитимность, и не является больше собеседником для ЕС”, - написано в декларации.
Лидеры ЕС напомнили, что ранее Европейский Союз одобрил ограничительные мероприятия против руководства страны и компаний, которые контролируются режимом, а также отметили, что готовы внедрять вводить дополнительные санкции.
ЕС также приветствовал временный переходный Национальный совет, образованный в Бенгази, и заявил, что считает его своим политическим собеседником в стране.
«ЕС остается готовым помочь ливийскому народу в построении конституционного государства и верховенства права. ЕС готов ответить на запрос ливийского народа помочь восстановить ливийскую экономику”, - написано в заявлении.