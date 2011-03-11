Лидеры ЕС приветствовали временное правительство Ливии

Лидеры Европейского Союза заявили, что лидер Ливии полковник Муаммар КАДДАФИ больше не является собеседником для ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении, одобренном сегодня на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

“Полковник КАДДАФИ должен оставить власть немедленно. Его режим утратил легитимность, и не является больше собеседником для ЕС”, - написано в декларации.

Лидеры ЕС напомнили, что ранее Европейский Союз одобрил ограничительные мероприятия против руководства страны и компаний, которые контролируются режимом, а также отметили, что готовы внедрять вводить дополнительные санкции.

ЕС также приветствовал временный переходный Национальный совет, образованный в Бенгази, и заявил, что считает его своим политическим собеседником в стране.

«ЕС остается готовым помочь ливийскому народу в построении конституционного государства и верховенства права. ЕС готов ответить на запрос ливийского народа помочь восстановить ливийскую экономику”, - написано в заявлении.