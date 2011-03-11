В Японии произошло еще одно землетрясение
21:22, 11 марта 2011Мир
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Магнитудой 6,6 на острове Хонсю
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 03.59 (20.59 по Киеву) на северо-западе Японии, сообщает Би-би-сисо ссылкой на японскую вещательную корпорацию NHK.
По данным NHK, землетрясение зафиксировано в префектуре Ниигата на острове Хонсю.
По данным агентства Киодо Цусин, реакторы на АЭС Касивадзаки-Карива, расположенной в префектуре Ниигата, продолжают функционировать.
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