В Японии произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 03.59 (20.59 по Киеву) на северо-западе Японии, сообщает Би-би-сисо ссылкой на японскую вещательную корпорацию NHK.

По данным NHK, землетрясение зафиксировано в префектуре Ниигата на острове Хонсю.

По данным агентства Киодо Цусин, реакторы на АЭС Касивадзаки-Карива, расположенной в префектуре Ниигата, продолжают функционировать.