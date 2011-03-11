В Москве во дворе дома для сотрудников ФСБ прозвучали два взрыва

В Москве во дворе дома, построенного для сотрудников ФСБ, произошло два взрыва, пострадавших нет.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.

«Два взрыва прогремели во дворе дома 12в на улице Милашенкова в 16.35 и 16.43 на неорганизованной стоянке возле гаражей. Произошло два подрыва неустановленных взрывных устройств. Первый был произведен на крыше гаража, второй - между гаражом и мусорным баком. В результате взрывов никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте события работает оперативно-следственная группа ФСБ России. Отрабатываются все версии произошедшего. Реализуется комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на установление и задержание злоумышленников, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, мощность каждого безоболочного взрывного устройства составила не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте

9 марта примерно в 16 часов 30 минут на Мичуринском проспекте у здания академии ФСБ в Москве произошел взрыв, на остановке общественного транспорта. Тогда также никто не пострадал.