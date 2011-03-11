Проект конституции предлагает называть Венгрию просто Венгрией

В Венгрии опубликован проект новой конституции, изменяющий название страны и устанавливающий предельную величину национального долга, сообщает Радио Свобода.

Предлагается отныне официально называть страну не Венгерской Республикой (Magyar Köztársaság), а просто Венгрией (Magyarország). Одна из статей проекта конституции запрещает рост национального долга до уровня, превышающего 50 процентов валового внутреннего продукта.

Ряд других предложений - например, официальный запрет абортов, чего добивались христианские демократы, - в документ не вошел.

Проект конституции будет представлен парламенту Венгрии 14 марта и, судя по всему, одобрен, так как у правящей партии ФИДЕС - конституционное большинство депутатских мест, передает агентство DPA.