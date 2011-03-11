Саудовская полиция открыла огонь по митингующим

Три человека были ранены вечером в четверг на демонстрации в городе Аль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Около 800 шиитов, в том числе женщины, вышли на улицы города с требованием освободить заключенных единоверцев. В разгоне митинга участвовали примерно 200 полицейских, которые открыли огонь по демонстрантам.

Полицейские начали стрелять, когда акция в центре города уже подходила к концу, отметил собеседник агентства. По его словам, раненые госпитализированы, у них ранения средней тяжести.

Как сообщалось, в начале марта 2011 года министерство внутренних дел Саудовской Аравии запретило проводить в стране митинги, так как они противоречат шариату и традициям саудовского общества. Таким образом власти королевства отреагировали на призывы оппозиции устроить массовые акции 11 марта, а также на народные волнения в ряде соседних стран. В саудовском МВД предупреждали, что у полиции есть право применять любые средства для пресечения незаконных собраний.