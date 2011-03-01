Сын президента взял на себя борьбу с контрабандой

Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 23-летний Рустам Эмомали, назначен новым начальником управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Таможенной службы при правительстве страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы службы.

Рустам Эмомали, депутат столичного собрания народных депутатов, до этого возглавлял управление по поддержке малого и среднего предпринимательства Госкомитета по инвестициям и управление госимущества Таджикистана.

Он также вице-президент Федерации футбола Таджикистана, основатель и игрок футбольной команды "Истиклол", которая в 2010 году стала чемпионом страны.