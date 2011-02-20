В результате обстрелов в Ливии убиты от 100 до 200 человек

По данным правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), за последние дни в результате противостояния демонстрантов и силовиков в городах Ливии погибли по меньшей мере 104 человека, сообщает Би-би-си. В том числе, по меньшей мере 22 человека были убиты и сотни ранены во время столкновений участников похоронной процессии и военных в городе Бенгази.

Больницы Бенгази переполнены, в них не хватает медикаментов и перевязочных материалов.

По словам очевидцев, в участников похоронной процессии стреляли снайперы. Обстрел велся также из пулеметов и крупнокалиберного стрелкового оружия. По сообщению CNN со ссылкой на врача местной больницы, для разгона демонстрантов в Бенгази огонь ведется с вертолетов.

Данные о погибших и пострадавших в ходе акций протеста сильно разнятся. Так, агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что около 200 человек погибли и еще почти 800 получили ранения.

Работа СМИ в Ливии затруднена, поэтому проверить информацию часто невозможно, замечает Лента.ру. В ночь на субботу в стране был отключен интернет, мобильная связь работает с перебоями. Страна фактически закрыта для иностранных журналистов.